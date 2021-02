Killer Instinct su Xbox Series X|S, Microsoft vuole un nuovo gioco ma mancano sviluppatori

Killer Instinct potrebbe tornare su Xbox Series X|S con un nuovo capitolo, forse specificamente next gen, almeno nelle intenzioni di Microsoft, che però sembra non riuscire a trovare un team di sviluppo in grado di incaricarsi dello sviluppo.

Non si tratta di informazioni ufficiali ma di quanto riferito nel podcast Xbox Two da Jez e Rand, ovvero il giornalista Jez Corden di Windows Central e lo youtuber Rand Al Thor 19. Si tratta dunque di voci di corridoio, che tuttavia possiamo prendere in considerazione in quanto le fonti, e in particolare il podcast in questione, hanno dimostrato in passato di essere piuttosto vicine alle questioni di Microsoft e Xbox.

Il fatto è che la soluzione del caso non sembra semplice: Microsoft vuole un nuovo Killer Instinct, cosa peraltro comprensibile considerando il successo del capitolo per Xbox One (ovviamente giocabile anche su Xbox Series X|S) e l'importanza che ricopre, come unico picchiaduro first party, all'interno del sistema dei generi per le esclusive Xbox.

Il problema è che non sembra sia possibile trovare alcuno sviluppatore in grado di portare avanti il progetto: i capitoli precedenti su Xbox One sono stati sviluppati prima da Double Helix e poi da Iron Galaxy, ma entrambi i team non sono disponibili al momento, con quest'ultimo occupato in altri progetti e il primo acquisito da Amazon Games Studios.

Considerando l'esperienza specifica richiesta per lo sviluppo di un picchiaduro, non è facile assegnarlo a un team qualsiasi e sembrano non esserci studi attualmente disponibili a incaricarsi del progetto. Una possibilità potrebbe essere la formazione di un team specifico per Killer Instinct all'interno degli Xbox Games Studios, ma non è cosa semplice, probabilmente. Staremo comunque a vedere, nel frattempo, abbiamo visto tutta la storia della serie in un interessante documentario.