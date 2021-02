Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies potrebbe far tornare un'apprezzata modalità

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies deve ancora assestarsi in termini di contenuti e modalità di gioco e ce n'è una in particolare che potrebbe essere di ritorno dai capitoli precedenti, un'opzione di gioco che non si vede da tempo ma che è apprezzata da una buona parte degli utenti, ovvero Grief.

La modalità in questione, chiamata in italiano "Dolore", era stata introdotta in Call of Duty: Black Ops 2 ma non è stata poi riutilizzata da allora, tuttavia potrebbe tornare nuovamente nel nuovo capitolo, in base ad alcune voci di corridoio da presunti insider.

Non ci sono molti dettagli e non è chiaro da cosa derivi questa convinzione, ma un ritorno di Grief è effettivamente possibile, considerando come la modalità era stata apprezzata all'epoca. Grief, o Dolore, è un'opzione di gioco multiplayer specificamente legata alla modalità Zombie che è strutturata sullo stile dell'Orda tipica anche di altri sparatutto, a partire da Gears of War.

I giocatori devono combattere a squadre e cercare di resistere il più a lungo possibile alle ondate di nemici che attaccano a intervalli, in maniera progressiva sia per quantità di nemici che per forza. Sono presenti due squadre e lo scopo è cercare di far durare la propria più di quella avversaria, cosa che si può ottenere anche attaccando direttamente gli avversari, dunque c'è anche la possibilità di scontro diretto fra le squadre.

Attendiamo dunque ulteriori informazioni sull'argomento, nel frattempo è emerso che Activision Blizzard applicherà il modello Call of Duty a tutti i suoi franchise, cosa che non stupisce più di tanto considerando che la serie ha generato in totale oltre 27 miliardi di dollari di incassi.