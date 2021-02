Metal Gear Solid: il cosplay di Quiet di Alex Zedra sotto la pioggia è da vedere

Metal Gear Solid V ha portato con sé una nuova dose di personaggi carismatici all'interno della strana "mitologia" creata da Hideo Kojima e non c'è dubbio che Quiet sia stata ben studiata anche sul fronte delle possibili ricadute in ambito cosplay, come dimostra questa interpretazione di Alex Zedra del particolare personaggio.

La ragazza in questione è un'atletica modella che ha diversi collegamenti con il mondo dei videogiochi, avendo fatto parte anche di diverse campagne marketing tra cui anche quella ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone nel ruolo di Mara.

Proprio per questo ruolo è tornata ultimamente al centro dell'attenzione per le affermazioni di Clayton Haugen, che ha accusato Activision di aver sostanzialmente rubato il personaggio dal suo progetto November Renaissance, dove Alex Zedra compariva nei panni di un'altra combattente molto simile a Mara.

Visto che siamo tornati a parlare della bella Zedra, perché non ripescare un altro suo cosplay a tema videoludico? Ecco dunque la sua Quiet, davvero una delle più fedeli all'originale viste in assoluto, considerando anche la familiarità della ragazza con le armi da fuoco, sua vera e propria passione. La foto in questione sembra riprendere la famigerata scena della pioggia, che ha fatto alquanto discutere all'epoca anche per il suo alto tasso di cringe. A dire il vero, la rappresentazione di Alex Zedra è probabilmente molto meno imbarazzante della cutscene originale, il che la dice lunga su quest'ultima.

