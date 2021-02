Cobra Kai: Card Fighter: data di uscita, trailer e immagini per iOS e Android

Boss Team Games ha annunciato con un trailer e delle immagini la data di uscita di Cobra Kai: Card Fighter. Questo gioco di carte, ispirato ovviamente all'omonima serie TV in onda su Netflix, arriverà su iOS e Android il prossimo 19 marzo 2021. Già da oggi è possibile pre-registrarsi, in modo da poter accedere al gioco non appena sarà messo a disposizione di tutti.

Qui è possibile trovare la pagina Google Play Store, mentre questo è il link per gli utenti iOS.

Come è facile immaginare, Cobra Kai: Card Fighter è basato sulle prime due stagioni della celebre serie televisiva, a sua volta ispirata dai film Karate Kid. Nella serie di segue il tentativo di Daniel LaRusso di continuare la tradizione del Miyagi-Do Karate e contemporaneamente gli sforzi di Johnny Lawrence per ricostruire il Cobra Kai.

In questo gioco di combattimento strategico a turni, ogni giocatore dovrà selezionare la sua mossa, così da verla applicare durante il turno successivo. Non solo si dovrà scegliere quale delle due scuole di karate seguire, ma si potranno sbloccare tutti i celebri personaggi della serie.

Collezionando i personaggi più potenti e migliorando le loro carte, sarà possibile mettere a segno combo sempre più potenti e sfidare avversari, virtuali o reali, sempre più potenti.

Lo studio, inoltre, vuole organizzare tornei settimanali e mensili con premi sempre più forti, in modo da creare sinergie sempre più forti tra le diverse carte.

Cosa ne pensate? Di seguito vi presentiamo il trailer e qualche immagini del gioco.