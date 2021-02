Teenage Mutant Ninja Turtles, il cosplay di April O'Neil di Lada Lyumos è prorompente

Le Teenage Mutant Ninja Turtles hanno ispirato il nuovo cosplay di Lada Lyumos, che ha deciso di interpretare stavolta il personaggio di April O'Neil in una versione sexy e propompente.

Le Tartarughe Ninja hanno avuto svariate trasposizioni videoludiche, vedi ad esempio il recente ma sfortunato Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanti a Manhattan, ma i fan della vecchia guardia ricordano soprattutto il cartone animato prodotto alla fine degli anni '80 e andato in onda a più riprese anche in Italia.

Proprio a quella produzione ha fatto riferimento la modella russa, che ha portato sul set una April O'Neil con la caratteristica "uniforme" gialla e un'ampissima scollatura che lascia ben poco all'immaginazione.

Fra i cosplay migliori di Lada segnaliamo senz'altro quelli di Tracer da Overwatch, Yennefer da The Witcher 3: Wild Hunt e 2B da NieR Automata: la ragazza ci sa fare, non c'è dubbio.

Peraltro questo specifico set fotografico è stato realizzato anche per promuovere un'interessante iniziativa di un gruppo di fumettisti russi in cerca di finanziamenti dal basso per un promettente progetto corale: dategli un'occhiata, i riferimenti sono nel post.