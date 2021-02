Call of Duty: Black Ops Cold War e FIFA 21 sono i giochi più venduti su PS Store

Call of Duty: Black Ops Cold War e FIFA 21 sono stati i giochi più venduti su PlayStation Store a gennaio 2021, rispettivamente negli USA e in Europa.

Per l'ultimo episodio della serie sparatutto targata Activision non è che l'ennesima conferma, se consideriamo che la serie di Call of Duty ha totalizzato finora incassi per oltre 27 miliardi di dollari. FIFA è invece una garanzia qui nel vecchio continente.

È interessante notare che in entrambe le versioni della classifica troviamo sempre Hitman 3 in seconda posizione: l'action stealth sviluppato da IO Interactive ha evidentemente messo d'accordo tutti.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales rientra ovviamente nella top 10, anche se in posizioni differenti: è terzo negli Stati Uniti, quinto in Europa dopo Assassin's Creed Valhalla.

PlayStation Store, classifica USA per gennaio 2021