Call of Duty, oltre 27 miliardi di dollari di incassi per la serie Activision

La serie di Call of Duty ha generato oltre 27 miliardi di dollari per Activision dal 2003, anno in cui ha fatto il proprio debutto il primo episodio del franchise, sviluppato da Infinity Ward.

Nell'ambito dello stesso incontro con gli investitori in cui si è parlato di Overwatch 2 e Diablo 4 in forse nel 2021 e dell'arrivo di nuove remaster annunciate quest'anno, il publisher ha confermato che Call of Duty è uno dei brand di maggior successo di sempre nel campo dell'entertainment.

Non è tutto: la serie ha attratto oltre 250 milioni di giocatori, stando alle parole di Bobby Kotick, CEO di Activision-Blizzard, anche grazie alla popolarità del battle royale Call of Duty: Warzone e di Call of Duty: Mobile.

Quest'ultimo ha totalizzato oltre 50 milioni di download dal debutto in Cina, avvenuto lo scorso 25 dicembre. Tuttavia anche le vendite dei prodotti premium crescono: nel 2020 hanno fatto segnare un +40% rispetto all'anno precedente.