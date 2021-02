Super Nintendo World, il tour di Mario Kart in video

Super Nintendo World è il nuovo parco tematico costruito presso gli Universal Studios in Giappone e all'interno di questo il tour di Mario Kart, dovrebbe essere una delle principali attrazioni, dunque è interessante poterlo vedere in video in maniera quasi completa.

Considerando inoltre che l'apertura del Super Nintendo World è stata posticipata a tempo indeterminato, con il perdurare della situazione d'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, i video riportati qui sotto possono essere ancora più interessanti, visto che difficilmente l'attrazione potrà essere vista dal vero.

D'altra parte, anche il fatto che il parco si trovi a Osaka può rappresentare un ostacolo logistico di non facile superamento, ma questo sarebbe già secondario. I video riportati sotto mostrano dunque circa 20 minuti dell'attrazione dedicata a Mario Kart, ovvero il tour quasi completo della "giostra" tematica.

Una caratteristica particolare del Mario Kart tour è il fatto che si basi sull'utilizzo di visori AR, che arricchiscono l'esperienza aggiungendo elementi non presenti nella realtà ma che si integrano in questo modo alle ambientazioni reali, ricreando così un'esperienza quanto più vicina possibile a una vera e propria partita alla versione videoludica di Mario Kart.

Nel frattempo, possiamo esplorare anche altre parti del Super Nintendo World attraverso il tour virtuale per scoprire il parco, in attesa di notizie sulla sua apertura vera e propria.