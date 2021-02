Resident Evil, Monster Hunter e Phoenix Wright, vendite aggiornate da Capcom

Capcom ha aggiornato i numeri relativi alle vendite delle sue produzioni di maggior successo, fra cui Resident Evil e Monster Hunter ma anche Phoenix Wright, che con la recente Trilogy ha superato il milione di copie vendute.

Al 31 dicembre 2020, Monster Hunter: World - Iceborne ha totalizzato 7,2 milioni di copie vendute (600.000 in più rispetto a fine settembre), mentre il gioco base Monster Hunter: World ha raggiunto i 16,8 milioni di copie (400.000 in più rispetto a fine settembre).

Resident Evil 3 è arrivato invece a 3,6 milioni di copie (600.000 in più rispetto a fine settembre), ma rimane piuttosto distante da Resident Evil 2 con i suoi 7,8 milioni di copie (300.000 in più rispetto a fine settembre) e da Resident Evil 7 biohazard con i suoi 8,5 milioni di copie (200.000 in più rispetto a fine settembre).

Per quanto riguarda gli altri franchise Capcom, Street Fighter V ha venduto 5,2 milioni di copie (+200.000), Devil May Cry 5 4,1 milioni di copie (+200.000) e Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ha raggiunto il milione di copie.

La classifica dei giochi più venduti di sempre per la casa giapponese è dunque la seguente: