Cyberpunk 2077, patch 1.12 disponibile su PC: aggiusta i problemi di sicurezza

Cyberpunk 2077 si aggiorna ancora, in questo caso per quanto riguarda la versione PC, con la patch 1.12 che è intesa soprattutto come correzione per i problemi di sicurezza che sono emersi nell'uso delle mod e dei salvataggi custom.

È emerso nei giorni scorsi che installare mod crea una falla di sicurezza davvero pericolosa in Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED è corsa ai ripari con questo nuovo aggiornamento 1.12, incentrato soprattutto sulla soluzione di questo problema. L'applicazione della patch su PC dovrebbe dunque chiudere la falla annullando la vulnerabilità rilevata, che poteva consentire attacchi hacker al proprio PC utilizzando le mod sul gioco.

La patch dovrebbe sistemare il problema al buffer overrun, sostituendo o rimuovendo anche alcuni DLL non-ASLR, in base a quanto riportato dagli sviluppatori. Non si tratta dunque di aggiunte di contenuti per Cyberpunk 2077 o altre modifiche effettuate dal punto di vista tecnico o di gameplay, la patch in questione è a tutti gli effetti una sorta di hotfix per risolvere il problema specifico della vulnerabilità legata all'uso di mod e salvataggi custom.

Le note relative all'aggiornamento 1.12 sostengono infatti solo i seguenti punti: