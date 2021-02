GTA 6: uscita e ambientazione emergono da un presunto leak, buone e cattive notizie

GTA 6 torna protagonista di nuove voci di corridoio, che hanno in comune sempre il fatto di essere completamente non ufficiali e non verificabili, dunque vanno prese così come sono, in questo caso su data di uscita e ambientazione del nuovo capitolo, portando probabilmente buone e cattive notizie insieme.

Il tutto parte da un "leaker anonimo" riportato da Reddit, e già questo ci dice che tutte le informazioni vanno prese con le pinze perché non c'è alcuna garanzia di veridicità, ma d'altra parte chi può dirlo. Le notizie che potrebbero essere buone riguardano l'ambientazione, che si presenta particolare e interessante: secondo quanto riferito, il nuovo capitolo sarebbe ambientato a Miami o in generale in Florida negli anni 70.

La storia sarebbe basata su un singolo protagonista maschio, con una progressione narrativa in capitoli simile a quella di Red Dead Redemption 2, ma a quanto pare non con lo stesso tono drammatico di quest'ultimo. Il tutto ambientato nella Florida degli anni 70 e in particolare a Miami, con una mappa che sembra essere più piccola come scala ma anche più densa di elementi, con la storia che dovrebbe durare circa 60 ore.

Viene confermata una notevole evoluzione dell'intelligenza artificiale, cosa di cui si era parlato anche in altre voci di corridoio, in base a quanto sembrava emergere da alcuni brevetti registrati da Take Two e Rockstar Games. Inoltre previste un'ampia serie di attività da portare avanti all'interno della mappa e contenuti "adulti", con tanto di elementi di nudità "simili a quelli di Cyberpunk 2077" e altro. Tra le caratteristiche interessanti anche un approccio piuttosto libero alle missioni e argomenti "molto politicamente scorretti".

Le brutte notizie riguardano la possibile data di uscita: a quanto pare Rockstar Games avrebbe ancora molto da fare e, secondo il rumor in questione, l'uscita sarebbe prevista solo per ottobre 2023, dunque l'attesa si prospetterebbe ancora molto lunga. Ovviamente, prendete tutto solo come semplici voci di corridoio.