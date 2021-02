ICO e Ocarina of Time sono tra i giochi che hanno ispirato Neil Druckmann

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ma soprattutto scrittore/regista di The Last of Us e del suo seguito, ha svelato su Twitter 5 giochi che lo hanno sempre ispirato. Si tratta sicuramente di 5 capolavori senza tempo, che in un modo o nell'altro hanno definito la nostra industria. Ma si tratta anche di 5 giochi molti diversi tra di loro, che dimostrano la versatilità dell'uomo immagine di Naughty Dog.

I giochi in questione sono Ico, Resident Evil 4, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Bioshock e Castlevania: Symphony of the Night.

Questo elenco, piuttosto condivisibile, arriva in risposta ad altri 5 giochi, questa volta proposti da Arnaldo Licea, suo collega a Naughty Dog. Per il game designer i 5 giochi di maggiore ispirazione sono stati Breath of the Wild (in realtà ogni Zelda, ha detto), Dishonored, Dark Souls, Uncharted 2 e Metal Gear Solid. Una lista un po' più moderna e forse un po' meno varia, ma comunque formata da capolavori assoluti.

Cosa ne pensate? Non vale far notare che non ci siano giochi Xbox all'interno delle 10 scelte.