Miyamoto era stupito della somiglianza di Zelda: Ocarina of Time con la Principessa Mononoke

Una vecchia intervista del maestro Shigeru Miyamoto ha svelato delle informazioni interessanti su The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64. In particolare di come il papà di Mario e Zelda fosse stupito della somiglianza del gioco con la Principessa Mononoke dello Studio Ghibli.

L'intervista svela che Miyamoto a un certo punto arrivò a considerare la versione per 64DD di Ocarina of Time come completata, che alcuni sviluppatori volevano che Link cavalcasse un alce o un unicorno invece di Epona e che il creatore della serie fu apparentemente "sorpreso" dalle somiglianze tra il gioco e il già citato film d'animazione del 1997, quando lo vide per la prima volta.