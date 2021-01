GTA 6: possibili caratteristiche del mondo online da un brevetto di Take Two

GTA 6 torna a fare capolino nelle voci di corridoio dedicate al mondo videoludico grazie a un brevetto che pare sia stato registrato da Take Two, scovato da alcuni youtuber e utenti particolarmente attenti, che potrebbe riguardare il mondo online del nuovo capitolo della serie Rockstar Games, con un po' di fantasia.

A dire il vero il collegamento non è per nulla diretto, considerando che Take Two non ha solo GTA 6 in lavorazione, così come non c'è solo Rockstar Games all'interno della compagnia, ma il fatto che il brevetto sembri riguardare un'ambientazione online aperta e ampia lo rende facilmente assimilabile al nuovo capitolo tanto atteso.

Il brevetto parla di "sistemi e metodi di navigazione virtuale in un ambiente videoludico", o qualcosa del genere, e pare avere a che fare con la gestione di personaggi NPC all'interno di un'ambientazione complessa e online. La descrizione menziona console, pathfinding e server e pare in effetti combaciare con possibili tecnologie da applicare a GTA 6 o in particolare al nuovo Grand Theft Auto Online che dovrebbe arrivare con il prossimo capitolo.

L'utente Twitter Big Jim Colosimo si è occupato in particolare di questa faccenda, riportando le proprie supposizioni sull'applicazione di tale tecnologia, che potrebbe riguarda personaggi gestiti dall'intelligenza artificiale all'interno della mappa. Tra gli elementi tecnologici scoperti in lavorazione presso Take Two c'è anche un sistema che eviti bug e glitch come la duplicazione di oggetti, altro elemento che potrebbe fare riferimento ai noti sistemi utilizzati anche in Grand Theft Auto Online per la clonazione delle auto.

Per il resto, continuano a non esserci informazioni ufficiali su GTA 6 al di là di voci di corridoio, come quella emersa di recente sul fatto che il protagonista potrà essere maschio o femmina.