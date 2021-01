GTA 6: il protagonista potrà essere maschio o femmina, secondo un rumor

Il protagonista di GTA 6 potrà essere maschio o femmina, per la prima volta nella storia della serie targata Rockstar Games: è il rumor riportato su Twitter da Tom Henderson, il cui passato da leaker è piuttosto noto in rete.

A poche ore dalla notizia che l'annuncio di GTA 6 potrebbe arrivare nel 2021 con uscita nel 2022, ecco dunque un nuovo, possibile aggiornamento per il sequel che milioni di utenti aspettano con trepidazione.

"Per la prima volta in assoluto in un episodio di Grand Theft Auto, GTA 6 avrà un protagonista femmina e maschio", ha scritto Henderson, senza però fornire ulteriori dettagli su questa soffiata e lasciando parecchie domande senza risposta.

C'è infatti chi chiede se ci saranno due differenti personaggi, un maschio e una femmina appunto, oppure se effettivamente Henderson intenda dire che si potrà scegliere il sesso del protagonista, come accade in svariati RPG.

Quel che è certo è che se nel corso di quest'anno assisteremo davvero all'annuncio ufficiale di Grand Theft Auto VI, sarà bene prepararsi psicologicamente alla moltiplicazione di rumor, leak e voci di qualsiasi tipo sul prossimo titolo di Rockstar Games.