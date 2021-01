Cyberpunk 2077 è ancora pieno di segreti e ci vorrà tempo per trovarli tutti

Pawel Sasko, lead quest designer di Cyberpunk 2077, ha svelato su Twitter una cosa molto interessante. Nonostante ci siano milioni di persone che lo hanno giocato o lo stanno giocando proprio in questo momento, non tutti i segreti disseminati dal team di CD projektRED sono stati trovati, anzi. Secondo Sasko ci vorrà del tempo per scoprirli tutti, forse anni come successe con The Witcher 3: Wild Hunt.

A distanza di trenta giorni dalla sua uscita su PC, PS4, Xbox One e Stadia (a proposito, sapete che stasera discuteremo con Sabaku di questo mese di Cyberpunk 2077?) il gioco di CD Projekt RED, nel bene e nel male, non ha smesso di far parlare di sé. Perché sicuramente i bug sono l'argomento più discusso, ma è anche vero che i problemi di Cyberpunk 2077 stanno facendo passare in secondo piano il fatto che si tratta di un gioco enorme e magnifico. Oltre che pieno di citazioni e segreti.

Molti dei quali, secondo Pawel Sasko, lead quest designer di Cyberpunk 2077, sono ancora tutti lì da scoprire. "Oggi si festeggia il mese dall'uscita di Cyberpunk 2077," ha scritto su Twitter. "Alcuni hanno già finito il gioco, tanti altri lo stanno ancora giocando, ma nessuno ha scoperto tutto quello che abbiamo preparto. Ci vollero anni per The Witcher 3, ci vorrà molto tempo anche per questo gioco. E amo osservare questo processo."

Tutti questi segreti sono stati possibili perchè "nessun altro gioco nella mia carriera ha ricevuto più cuore e attenzioni. Gli ultimi 30 giorni li abbiamo passati a leggere, a vedere video e a imparare. So che c'è sempre qualcosa che si poteva fare meglio. E se non puoi fare meglio, puoi fare più cose che siano recepite meglio dalle tua utenza. Sempre."

Infine Pawel Sasko ringrazia tutti per il supporto e conferma che il team sta lavorando duramente per sistemare il gioco attraverso le patch, anche se tutto non può essere sistemato in un attimo.