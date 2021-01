Cyberpunk 2077: analizziamo il gioco ad un mese dall'uscita con Sabaku

Sembrano ormai anni, ma sono passati solo 30 giorni dall'uscita di Cyberpunk 2077. Il gioco di CD Projekt RED nel frattempo è stato distrutto dalle polemiche e poi lentamente ricostruito dallo sviluppatore polacco. Poi ci sono state le feste che per molti, fortunatamente, hanno significato l'annullamento celebrale. Per questo motivo vogliamo analizzare lo stato del gioco ad un mese dall'uscita in compagnia di un ospite speciale, ovvero Michele "Sabaku" Poggi.

In sua compagnia Pierpaolo Greco e Francesco Serino analizzeranno l'epopea di Cyberpunk 2077, analizzando lo stato in cui versa in questo momento, anche grazie alle tante patch pubblicate in questi giorni, ma soprattutto proveranno ad immaginare il futuro prossimo di questo gioco di ruolo futuristico.

L'appuntamento, quindi, è fissato per oggi a partire dalle 18 sul nostro canale di Twitch, in compagnia di Francesco, Pier e Michele.

