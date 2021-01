CES 2021: TechTonik diventa una striscia quotidiana per commentare tutte le novità

In queste ore si sta tenendo, anche se in maniera virtuale, il CES 2021. I produttori hardware di tutto il mondo si sono organizzati per perpetrare il tradizionale appuntamento di Las Vegas e presentare tutte le novità che arriveranno nei prossimi mesi. Per questo motivo Pierpaolo Graco ha deciso di rendere la nostra rubrica tecnologica, il TechTonik, un appuntamento quotidiano, così da poter commentare tutte le novità di giornata. Si comincia oggi in diretta, come da tradizione, su Twitch a partire dalle 17.

In questi giorni stanno già cominciando ad arrivare le prime novità dalla Las Vegas virtuale che sta "ospitando" questa edizione del CES 2021. Indifferenti al COVID-19 gli sviluppatori hardware hanno voluto -giustamente- mantenere la loro consueta vetrina anche quest'anno. Ecco quindi che i primi concept folli o le prime interessanti novità tech, stanno cominciando a filtrare.

Parliamo della nuova linea 2021 di TV di Samsung, ma anche dell'interessante PC portatile di NEC e Lenovo che si trasforma in un Nintendo Switch. Pierpaolo Greco sarà online tutti i giorni a partire dalle 17 per commentare le novità che arrivano da oltre oceano, così da provare ad anticipare e a spiegare i trend del 2021.

Per poter interagire con Pierpaolo potrete utilizzare i commenti sotto questa notizia, ma anche la chat di Twitch durante la diretta. Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.

Non mancate!