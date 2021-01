CES 2021: LaVie Mini è un PC convertibile che si trasforma in una sorta di Switch

Il CES 2021, oltre alle novità tecnologiche che arriveranno nei negozi nei prossimi mesi, è anche lo spazio migliore per mostrare al mondo i concept design più strani e articolati. Idee che, però, potrebbero persino influenzare lo sviluppo dei prodotti futuri. Tra le cose più interessanti di questa edizione possiamo annoverare il LaVie Mini, un progetto presentato da NEC e Lenovo. Si tratta di un mini PC convertibile che è in grado di trasformarsi in una sorta di Nintendo Switch.

Certo, il design sembra meno funzionale, compatto ed elegante rispetto alla console di Nintendo, ma a vantaggio dei LaVie Mini giocano le specifiche tecniche. Il sistema, infatti, monta un pannello da 8 pollici WUXGA 1920x1200, ma soprattutto un processore Intel i7 di 11a generazione con grafica Xe e 16GB di RAM LPDDR4. Il tutto in soli 579 grammi di peso.

La digitazione e la navigazione non dovrebbero essere delle più agevoli, dato che il touchpad è stato sostituito da un trackpoint ottico, molto simile a quello montato sui vecchi Blackberry e la tastiera è di dimensioni ridotte, ma queste cose vanno tutte a vantaggio della portabilità. Lo spazio di archiviazione è su di un SSD da 512GB, mentre lo standard Wi-Fi è di sesta generazione.

Come dicevamo, però, la particolarità di questo PC è che da chiuso può essere dotato di un Gaming Controller opzionale che consente di impugnare il LaVie Mini in stile Nintendo Switch, con doppia leva analogica, tasti fontali e grilletti. Ci sono persino le vibrazioni.

A completare il quadro c'è anche la dock opzionale che consente di giocare attraverso lo schermo di un TV. Ancora non sappiamo se e quando il LaVie Mini sarà messo in commercio, o il suo prezzo, ma l'idea sembra essere piuttosto interessante.