PlayStation Store, offerte del 7 gennaio 2021

Gli Sconti di Gennaio su PlayStation Store hanno visto l'aggiunta di nuovi giochi PS5 e PS4 alle offerte, che in tal modo si sono ulteriormente arricchite. L'iniziativa terminerà, come detto, il 20 gennaio: avete ancora alcuni giorni per approfittarne. Se dunque l'elenco dei titoli disponibili a prezzo scontato sulla piattaforma digitale Sony era già piuttosto corposo, ora ci troviamo di fronte a un lista ancora più estesa, con riduzioni fino al 70% rispetto alle cifre standard e tanti affari da non perdere: ecco i migliori.

Control Ultimate Edition Accolta fra le polemiche in quanto unica versione a includere l'upgrade next-gen gratuito, la Ultimate Edition di Control può essere vostra per soli 19,99 euro anziché 39,99, il che la rende un acquisto decisamente appetibile anche per tutti quelli che già possiedono il gioco base, pubblicato lo scorso anno su PlayStation 4. Il valore del pacchetto è infatti indubbio: oltre all'aggiornamento per PS5, in arrivo il 2 febbraio, la Ultimate Edition include anche le due espansioni che arricchiscono l'esperienza creata da Remedy Entertainment, ovverosia The Foundation e AWE, quest'ultima responsabile della nascita del Remedy Connected Universe, l'universo narrativo in cui coesistono personaggi come Jesse Faden e Alan Wake, ma non solo.

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition Anche in questo caso parliamo di un'edizione estesa e completa, perché la FighterZ Edition di Dragon Ball FighterZ include il FighterZ Pass e consente dunque di aggiungere otto personaggi al roster di base, arricchendo l'esperienza del picchiaduro targato Arc System Works in maniera sostanziale. Il prezzo del pacchetto? Grazie agli Sconti di Gennaio potete portarvelo a casa per appena 14,99 euro anziché 99,99. Un risparmio così corposo dovrebbe rappresentare di per sé un ottimo motivo per comprare il gioco, che vanta caratteristiche in grado di appassionare fin da subito i fan della serie Dragon Ball Z e non solo. La straordinaria grafica in cel shading, il gameplay profondo e sfaccettato, la ricca campagna single player e le modalità multiplayer disegnano un quadro di grande sostanza, che difficilmente vi deluderà.