Cyberpunk 2077, patch 1.06 disponibile: risolve anche il problema dei salvataggi

Cyberpunk 2077 ha visto il rilascio della patch 1.06, che arriva a pochi giorni dal precedente aggiornamento e risolve, fra le altre cose, il problema dei salvataggi che si corrompono dopo aver superato gli 8 MB.

Prima dell'update, come abbiamo riportato, c'era appunto la questione dei salvataggi di Cyberpunk 2077 che potevano corrompersi oltre gli 8 MB. Purtroppo l'hotfix non recupera i savegame rovinati, ma impedisce che il fenomeno si verifichi in partenza.

Non è tutto: l'aggiornamento migliora anche la stabilità del gioco su PS4 e Xbox One, andando dunque a diminuire i problemi di crash che caratterizzano in particolare la versione PlayStation.

A proposito delle console di precedente generazione, già con la patch 1.05 le cose miglioravano in maniera netta, in attesa dei grossi update promessi per gennaio e febbraio.

A giudicare dalla rapidità di questi interventi, sembra che il crunch degli sviluppatori di CD Projekt RED non sia ancora terminato, per forza di cose.