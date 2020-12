Cyberpunk 2077: i salvataggi che superano gli 8MB potrebbero corrompersi

I file di salvataggio più grossi di 8MB di Cyberpunk 2077 rischiano seriamente di corrompersi e di farvi perdere l'accesso alla vostra partita, costringendovi a ricaricare un salvataggio precedente o a ricominciare da capo il gioco.

L'allarme è partito su Reddit dall'utente MagicTacoSauce, ma è stato confermato dall'assistenza di GOG, il negozio digitale di CD Projekt, che in un messaggio ha spiegato:

"Sfortunatamente il salvataggio è danneggiato e non può essere recuperato. Ti preghiamo di utilizzare un vecchio file di salvataggio per continuare a giocare, riducendo il numero di oggetti e materiali per il crafting. Se hai utilizzato il glitch per duplicazione degli oggetti, ti preghiamo di caricare un salvataggio che non ne sia affetto. Il limite delle dimensioni dei file di salvataggio potrebbe essere aumentato in una delle prossime patch, ma i file corrotti rimarranno tali."

Insomma, se siete tra quelli che nei videogiochi amano raccogliere tutto quello che trovano in giro, non sarete troppo felici della notizia. Per controllare le dimensioni dei vostri file di salvataggio, seguite le indicazioni fornite dall'utente reddit modsharearebattyboys:

PC - %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077

- %userprofile%\Saved Games\CD Projekt Red\Cyberpunk 2077 PlayStation 4 - Settings > Application Saved Data Management > SAVED DATA IN SYSTEM STORAGE > Cyberpunk 2077

- Settings > Application Saved Data Management > SAVED DATA IN SYSTEM STORAGE > Cyberpunk 2077 PlayStation 5 - Settings > STORAGE > [Storage device] >Saved Data > PS4 Games / PS5 Games > Cyberpunk 2077

- Settings > STORAGE > [Storage device] >Saved Data > PS4 Games / PS5 Games > Cyberpunk 2077 Xbox One - My Games and Apps > Cyberpunk 2077 > Menu > Manage Game > SAVED DATA

- My Games and Apps > Cyberpunk 2077 > Menu > Manage Game > SAVED DATA Xbox Series X|S - My Games and Apps > Cyberpunk 2077 > Menu > Manage Game and add-ons > SAVED DATA

Giocando senza eccessi accumulatori non dovreste essere colpiti dal problema, ma è meglio tenere d'occhio la situazione per non avere brutte sorprese, rimanendo però sempre coscienti che Cyberpunk 2077 ha anche dei bug molto più divertenti da offrire.