Cyberpunk 2077: un bug ci proietta nello spazio

Scoperto un nuovo e avvincente bug in Cyberpunk 2077 che proietta letteralmente il personaggio nello spazio. A mostrarlo su Twitter è stata l'utente Chro-Ho-Ho-no Katie, che durante una corsa in modo per le strade di Night City si è ritrovata di fronte a una schermata nera e quindi al suo personaggio in volo sopra la mappa.

In realtà in passato non erano rari dei bug simili. Comunque, se leggendo: "Il cielo sopra il porto era del colore di uno schermo televisivo sintonizzato su un canale morto," vi siete sempre chiesti cosa ci fosse oltre quel cielo, ora potete andare a dargli uno sguardo grazie a CD Projekt Red. Questo incontro tra videogiochi e letteratura è decisamente avvincente.

I bug di Cyberpunk 2077 non finiscono certo qui. Ce ne sono altri davvero meravigliosi, tutti da gustare. Uno, ad esempio, trasformerà il vostro personaggio in un esibizionista, mentre un altro... anche. C'è sempre qualcosa da mostrare a Night City.