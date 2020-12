GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 20 dicembre 2020

GameStopZing prosegue il suo Calendario dell'Avvento. Scopriamo quindi le offerte del 20 dicembre 2020, da scoprire sul sito ufficiale o in negozio.

Anche oggi ci sono offerte in continuità con quelle dei giorni scorsi, che quindi dovreste già conoscere più che bene se seguite l'iniziativa. Ci sono però anche delle nuove introduzioni e valide solo oggi (o a partire da oggi), che potete scoprire andando sul sito ufficiale, dov'è stata aperta la nuova pagina del calendario.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Ritroviamo dunque ancora FIFA 21, la versione che include peraltro l'upgrade alle versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S, al prezzo di 34,98 euro, con promozione valida fino al 20 dicembre 2020, quindi in scadenza. Anche l'offerta su Kingdom Hearts 3, disponibile al prezzo di 14,98 euro, è in scadenza oggi. Affrettatevi se volete metterci le mani sopra!

Tra le nuove offerte Captain Tsubasa: Rise of New Champions a 39,98€, per sentirsi di nuovo parte della storica serie anime calcistica, Ride 4 a 39,98€, per riscoprire il fascino delle due ruote, e MotoGP 20 a 29,98€.