PS5: donna salta sulla testa di un'altra in una rissa per avere la console

Una donna è letteralmente saltata sulla testa di un'altra in una rissa scoppiata in un negozio per avere una PS5. Tutti sappiamo che attualmente riuscire a mettere le mani su una PS5 è davvero difficile, a causa dei rifornimenti ridotti e dell'altissima domanda, così non sorprende di vedere file nei negozi che dispongono di qualche unità.

A volte però il consumismo selvaggio trascende il rito dell'attesa e sfocia in violenza bruta, come in questo caso. Siamo in un Walmart di Charlotte, in North Carolina, con due donne arrivate letteralmente alle mani per avere una PS5. Quella sulla sinistra sembra essere la più aggressiva, ma avrà decisamente la peggio, dato che finirà a terra e la sua contendente le salterà letteralmente in testa, assestandole una serie di colpi quasi letali. Fortunatamente la donna non è morta e, all'arrivo delle forze dell'ordine, le due non erano più in negozio.

Non è la prima volta che la voglia di PS5 genera violenza. Già qualche giorno fa vi avevamo riportato di una poliziotta colpita al volto da una donna incinta, che evidentemente pensava di non poter crescere la prole senza il nuovo Sackboy.