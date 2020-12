PS5, una donna con un bambino in braccio dà un pugno ad una poliziotta in una rissa

La cronica carenza di PS5, le tensioni per il lockdown e la situazione politica americana devono aver dato alla testa ad una donna con un bambino in braccio che, nel mezzo di una rissa per accaparrarsi la console, ha colpito con un pugno una poliziotta in servizio mentre cercava di sedare gli animi.

La scena è stata ripresa con un telefonino ed è stata trasmessa dalla sede locale di Miami della CBS. Il pomo della discordia è stato una PlayStation 5, l'introvabile console di Sony, comparsa nuovamente all'interno di un Walmart locale. Le console, però, devono essere sparite in un attimo lasciando molti a bocca asciutta. Essendo con molta probabilità le ultime scorte prima del Natale, la tensione e la frustrazione tra coloro che non sono riusciti ad acquistare una PS5 è salita alle stelle ed è sfociata in una rissa.

Per sedare gli animi sono intervenuti dei poliziotti, che hanno deciso di arrestare uno dei facinorosi. Peccato che al suo fianco ci fosse una donna, ancora più agitata di lui, che ha cominciato ad aggredire gli agenti arrivati sul posto. Questa donna, incurante del bambino che reggeva in braccio, ha persino dato un pugno alla poliziottache si vede nel video, sbattendola a terra.

Un gesto ovviamente inammissibile, che ha costretto gli agenti hanno dovuto arrestare anche la madre, oltre ai due uomini che hanno dato il via alla rissa. Il povero bambino è stato quindi dato in custodia ai nonni.

Una situazione incredibile e un grottesca, che spiega meglio la decisione di Sony di distribuire solo online le console in Italia.