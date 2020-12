SNES, un video mostra come sarebbero stati i giochi a 16bit col ray tracing

Mentre PS5 e Xbox Series X/S ancora faticano a mostrare i primi contenuti col ray-tracing, uno degli sviluppatori di Shironeko Labs ha mostrato in un video come sarebbero stati i giochi SNES se questa tecnologia fosse stata a disposizione nei primi anni '90.

Ovviamente a disposizione della mitica console di Nintendo avrebbe dovuto esserci anche una speciale cartuccia di espansione creata appositamente per consentire alla console a 16-bit di avere le capacità per calcolare e soprattutto gestire l'illuminazione in tempo reale.

La cosa sorprendente, però, è che la console in sé non ha avuto bisogno di alcun tipo di modifica, a parte la rimozione del case per poter collegare i cavi necessari per l'esperimento. Esperimento fatto utilizzando la cartuccia di un "orribile gioco di Pachinko" trovato in un negozio di seconda mano nella quale lo sviluppatore ha inserito un ambiente tridimensionale molto simile come stile a quello di Star Fox. A questo punto gli sviluppatori hanno applicato un effetto ray tracing con un solo rimbalzo delle luci e ombre direzionali, ma è sufficiente per creare meraviglia, soprattutto considerando il tipo di macchina utilizzato per far girare il tutto.

La risoluzione di questo ambiente tridimensionale è di 200 x 160, molto al di sotto dello standard SNES di 256 x 224, ma resta comunque un lavoro notevole. Sul sito ufficiale del creatore, Ben Carter, si possono trovare maggiori dettagli sul tipo di hardware utilizzato e su come sia riuscito ad arrivare a questo risultato.

Cosa ne pensate?