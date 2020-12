Valorant: la modalità Battaglia a palle di neve è disponibile

Riot Games ha annunciato che all'interno del suo sparatutto competitivo Valorant è arrivato il Natale. E in questo gioco lo si festeggia con una speciale modalità speciale chiamata Battaglia a palle di neve.

Si tratta di una sorta deathmatch a squadre in cui i personaggi combattono a colpi di Power Up e palle di neve, utilizzando uno speciale lanciagranate che utilizza palle di neve. Contemporaneamente bisogna collezionare regali per ottenere power up a tema.

Ecco i dettagli dell'iniziativa:

Battaglia a palle di neve

• Deathmatch a squadre 5v5 team based deathmatch

◦ Il primo team a raggiungere 50 kill vince First team to 50 kills wins

◦ Respawn attivo

• Il lanciatore di palle di neve è la tua arma

◦ Killjoy ha creato una versione personalizzata del lanciagranate di Brimstone

◦ Palle di neve basate sui proiettili con traiettoria ridotta

▪ Assicurati di compensare il colpo!

◦ Palle di neve infinite, non smettere di sparare!

◦ L'unica arma alternativa è il coltello

• Un regalo che può tornarti utile - i Power Up!

◦ Appaiono dei regali nella mappa, a volte si apre un portale dal quale sbucano fuori regali!

◦ Ciascun regalo contiene un power up quando aperto (colpito)

◦ Puoi avere solo un power up per volta, assicurati di condividere gli altri con i tuoi compagni di squadra

◦ Se muori, perderai i tuoi power up, che potranno essere raccolti da qualcun altro

• Tipologia di Power Up

◦ Rapid Fire - Spara ancora più velocemente Rapid Fire - Fire even faster

◦ Growball - Le palle di neve crescono una volta sparate

◦ Ricochet - Le palle di neve rimbalzano sul terreno e sulle pareti

◦ Skates - Pattina in giro per la mappa con stile. Salta più in alto!

• Disponibile per un periodo limitato

◦ La modalità sarà live dal 15/12/2020 e sarà disponibile per due settimane, fino al 29/12/2020

◦ Partecipando a un match di Battaglia a palle di neve si verrà ricompensati con il ciondolo per l'arma Snow Bro (data di distribuzione TBD)

◦ Se la modalità sarà apprezzata, tornerà in futuro!