Nintendo Switch, in Giappone alcune unità sono affette da un grave errore congenito

Nintendo Switch continua a vendere tantissimo in Giappone e dominare stabilmente il mercato, ma di recente sono emersi alcuni problemi con alcune unità che mostrano un errore fin dal primo setup iniziale, costringendo gli utenti a rimandarle indietro per la sostituzione.

Nintendo è al corrente del problema e ha riferito pubblicamente che, nel caso si presenti il problema identificato con il codice 2162-0002 durante il setup iniziale, gli utenti possono inviare la console in assistenza per averne una nuova sostitutiva. A quanto pare, il problema sembra essere già "predisposto" in alcune unità di Nintendo Switch, che evidentemente hanno subito un qualche inconveniente nell'assemblaggio o forse nell'installazione del firmware.

In ogni caso, quando compare il problema 2162-0002 diventa praticamente impossibile terminare l'impostazione iniziale della console. Dapprima piuttosto raro, l'inconveniente in questione sembra essere diventato più frequente, forse a causa di lotti difettosi distribuiti in Giappone, tanto che Nintendo ha stabilito una procedura online specifica per la veloce sostituzione dei Nintendo Switch affetti dal problema.

Non è peraltro esclusiva assoluta del Giappone: negli anni passati ci sono state delle testimonianze del problema con lo stesso codice identificativo anche in vari paesi occidentali, ma in ogni caso sembra che l'unica soluzione sia stata la sostituzione totale della console.

La questione non sembra comunque troppo preoccupante e Nintendo Switch continua a vendere come il pane, di recente superando di 20 volte le vendite di PS5 in Giappone.