PS5 Euromediashop: per l'avvocato di Ciciriello la situazione è "sfuggita di mano"

Intervistato dal Canale 85, l'avvocato Luigi de Franco, il legale di Christian Ciciriello ha provato a minimizzare la situazione del suo cliente. Secondo l'avvocato, infatti, il titolare del sito-truffa Euromediashop, si è fatto "sfuggire di mano" la situazione. Voleva "solo" fare qualche truffa da 2-300 euro nei confronti di qualche povero credulone intenzionato a comprare una PS5.

L'emittente Canale 85 è una delle più attive sul caso Euromediashop. È, infatti, la televisione che si è recata sul luogo della presunta sede legale e del magazzino del negozio, e che ha scoperto anche che il titolare di Euromediashop si costituisce e promette rimborsi. Adesso ha intervistato l'avvocato di Christian Ciciriello che, ovviamente, sta provando a minimizzare la posizione del suo cliente.

Secondo il suo punto di vista, Ciciriello ha voluto inizialmente "truffare solo poche persone", poi le cose gli sono sfuggite di mano. La truffa, infatti, doveva essere da poche centinaia di euro, poi quando ha raccolto quasi un milione di euro e si è reso contro di avere media, clienti e partner alle calcagna, è andato nel panico e ha deciso di costituirsi.

Peccato che, al posto di facilitare le indagini e restituire i soldi rubati, il Ciciriello abbia buttato il PC utilizzato per la truffa in mare (e quindi speriamo si prenda pure una multa per aver inquinato) e ha fatto sparire i soldi dai due conti Bancoposta utilizzati per raccogliere i bonifici delle prenotazioni. Lui dice di averli dati in beneficenza, ma noi ci chiediamo come sia possibile far sparire senza traccia tutti quei soldi in poche ore e senza garanzie o avvisaglie da parte della banca.

Cosa ne pensate? Nel frattempo l'associazione Codici ha chiesto il sequestro dei beni per Euromediashop ed il suo titolare.