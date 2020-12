PS5: truffa di Euromediashop, il titolare si costituisce e promette rimborsi

La redazione di DDAY.it ha annunciato di essere entrata in contato con Christian Ciciriello o, per meglio dire, con una persona dalla voce camuffata che afferma di essere Ciciriello, ovvero il titolare di Euromediashop, negozio che ha truffato molteplici acquirenti in cerca di una PS5. L'uomo afferma di volersi costituire e di voler rimborsare gli 800.000 euro ottenuti.

DDay.it afferma di aver ricevuto una chiamata dallo stesso numero usato da Euromediashop per ricevere gli ordini tramite Whatsapp. Secondo quanto riportato, il presunto titolare afferma che la situazione gli è sfuggita di mano e non voleva che tutto questo accadesse. Ora, vuole provare a risarcire tutte le persone coinvolte, anche se non sembra che vi sia la certezza che possa farlo. Non ha dato ulteriori dettaglio sulla questione.

La persona al telefono spiega che inizialmente ha spedito i prodotti ordinati, ma di aver poi messo in vendita PS5 e iPhone che non possedeva. Per quanto riguarda le recensioni, sono state acquistate su un sito italiano che le vende insieme a like e follower. I siti che propongono servizi per accrescere in modo falso la reputazione di eCommerce e profili social sono purtroppo molto comuni e utilizzati. DDay non ha pubblicato il nome del sito coinvolto, ma afferma di averne verificato l'esistenza.

Il titolare afferma inoltre che la cifra totale dei prodotti pagati ma mai spediti si assesta intorno agli 800.000 euro e che una buona parte degli ordini era legata a PS5: una cifra enorme che speriamo venga restituita totalmente. A questo proposito, l'associazione CODICI potrebbe aiutarvi.