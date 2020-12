Among Us per Nintendo Switch disponibile da oggi, annunciato all'Indie World

Among Us sarà disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch: l'annuncio è arrivato a sorpresa, al termine del Nintendo Indie World trasmesso pochi minuti fa.

Appena approdato su Xbox Game Pass, il titolo di Innersloth è stato protagonista negli ultimi mesi di un clamoroso rilancio grazie alla pubblicità fatta da alcuni streamer che lo hanno portato nelle loro dirette.

L'approdo su di una piattaforma come Nintendo Switch era dunque ampiamente prevedibile, ma l'annuncio all'Indie World, impostato come il classico "one more thing", ha preso un po' tutti alla sprovvista.

Scopri quale dei tuoi amici è un impostore in incognito in Among Us, il gioco di deduzione sociale di sopravvivenza che sta riscuotendo grande successo.

Collabora per completare le attività su un'astronave prima che l'impostore saboti o butti fuori gli altri giocatori. Pensi che un compagno di equipaggio si comporti in modo strano?

Organizza riunioni di emergenza e discuti chi è il sospetto impostore... ma assicurati di essere sicuro prima di votare per espellere qualcuno nei freddi confini dello spazio.

Among Us è in lancio su Nintendo Switch più tardi oggi con possibilità di gioco multipiattaforma!