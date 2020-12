The Callisto Protocol: il creatore spiega in che modo è collegato a PUBG

Durante i The Game Awards 2020 è stato svelato, tramite un primo trailer, The Callisto Protocol, un gioco d'azione horror di Striking Distance, guidato da Glen Schofield che riveste il ruolo di CEO. Ora, Schofield ha spiegato in che modo questo nuovo titolo sia legato all'universo di PUBG, pur essendo ambientato su una luna di Giove 300 anni nel futuro.

Parlando a GamesRadar+, Schofield ha spiegato che c'è qualcosa di un po' più profondo nella connessione tra The Callisto Protocol e PUBG, oltre al semplice fatto che Striking Distance è un team creato da PUBG Corpo lo scorso anno. "Siamo parte di un team di scrittori che aiuta PUBG Corp a creare una lore per PUBG e il suo universo. Hanno una timeline e noi vi rientriamo ora."

"La connessione tra The Callisto Protocol e PUBG non sarà molto profonda ma ci saranno piccoli rimandi qui e là e probabilmente faremo riferimento l'uno all'altro di tanto in tanto, ma avrà più senso quando il gioco sarà disponibile".

"Quando sarà disponibile" significa non prima del 2022: The Callisto Protocol è infatti atteso per tale anno in formato PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Più che per la sua connessione con PUBG, inoltre, il gioco è interessante per le sue similitudini con Dead Space, gioco al quale anche Schofield ha lavorato. Ad esempio, è stato notato che il prigioniero che appare nel trailer ha una "barra verde" lungo il collo, similarmente alla barra lungo la spina dorsale di Isaac in Dead Space. Ciò che sappiamo per certo che l'obbiettivo del team è di rendere il gioco più terrificante della next gen.