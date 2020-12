Grindstone per Nintendo Switch disponibile da oggi, annunciato all'Indie World

Grindstone è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, come annunciato nel corso del Nintendo Indie World che si è concluso alcuni minuti fa.

Come riportato nella nostra recensione di Grindstone, il puzzle game sviluppato da Capy Games, pubblicato originariamente su Apple Arcade, ci mette al comando di un potente guerriero alle prese con centinaia di nemici in un contesto in stile Puzzle Quest.

Abbatti i creep per ottenere combo sensazionali e guadagnare preziose Grindstone in questo puzzle game a base di combattimenti di CAPY.

Usa le tue Grindstone per ottenere nuovo equipaggiamento e superare temibili nemici, ostacoli e boss mentre ti fai strada tra i più di 200 livelli di Grindstone Mountain. Poi, sfoggia la tua bravura nella classifica online del gioco.