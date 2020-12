Cyber Shadow per Nintendo Switch, data di uscita annunciata all'Indie World

Cyber Shadow ha una data di uscita su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2021, e immaginiamo che la release sia valida anche per le altre piattaforme supportate.

Annunciato da Yacht Club Games nel 2019, Cyber Shadow è stato sviluppato da Mechanical Head Studios e nella versione Nintendo Switch è compatibile con gli amiibo di Shovel Knight.

Scatta, affetta e salta attraverso livelli futuristici mentre abbatti più di una dozzina di boss apocalittici in questo action-platform a tema ninja.

Il mondo è stato conquistato da forme di vita sintetiche. Una disperata richiesta di aiuto chiama Shadow in un viaggio. Naviga agilmente tra le rovine di Mekacity, supera le trappole e sconfiggi le orde techno.

Puoi persino scansionare un amiibo di un personaggio della serie Shovel Knight per ricevere un piccolo aiuto da un amico. Scopri i segreti degli antichi poteri del tuo clan ninja in Cyber ​​Shadow, in arrivo su Nintendo Switch il 26 gennaio 2021.