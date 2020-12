The Callisto Protocol, nuovo survival horror sci-fi annunciato con un trailer

The Callisto Protocol è un nuovo gioco fantascienfico horror da parte di Striking Distance, annunciato nel corso dei Game Awards con un interessante trailer riportato qui sopra.

A vedere il trailer, viene piuttosto naturale pensare a Dead Space, e c'è in effetti un legame forte tra la serie horror di EA e Visceral e questo nuovo The Callisto Protocol: quel legame si chiama Glen Schofield, game designer che è stato responsabile di Dead Space e che ora guida questo nuovo progetto.

Il gioco è ambientato su Giove nell'anno 2320 e rappresenta un'evoluzione del survival horror ad ambientazione fantascientifica, sfidando il giocatore a trovare una via di fuga dall'Iron Prison, un penitenziario di massima sicurezza che cela terribili e inquietanti segreti.

Gli sviluppatori lo hanno presentato come un misto di horror, azione e narrazione coinvolgente, ponendo un "nuovo standard nei giochi horror", nientemeno. D'altra parte, il curriculum degli sviluppatori ci porta a porre fiducia in questo progetto.

The Callisto Protocol non ha ancora una data di uscita precisa ma arriverà nel 2022 su PC e console, dunque c'è ancora tempo per tornare a parlare di questo interessante survival horror.