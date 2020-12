Warhammer 40.000 Darktide si mostra ai The Game Awards 2020

Quella dei The Game Awards 2020 è una serata piena di annunci e premiazioni (come il nuovo Perfect Dark). Tra molteplici anteprime mondiali, c'è stato spazio anche per il prossimo gioco di Fatshark. Parliamo ovviamente di Warhammer 40.000 Darktide.

Come saprete, si tratta di un gioco d'azione cooperativa fino a quattro giocatori. Con il classico stile di Warhammer 40.000, saremo lanciati all'interno di livelli dove i nemici cercheranno di farci a pezzi. Ogni personaggio rappresenta una classe e dovremo sfruttarne le caratteristiche uniche per poter vincere, ricordandoci sempre di cooperare con gli alleati.

Fatshark ha presentato un video denso d'azione e gameplay, ad alto ritmo. Potete vederlo in cima alla notizia. Warhammer 40.000 Darktide sarà rilasciato nel 2021.