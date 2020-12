Forza Horizon 4: trailer delle auto di Cyberpunk 2077

Con un veloce e spettacolare trailer, Microsoft e CD Projekt RED annunciano attraverso un trailer che la loro collaborazione è destinata a perdurare. A partire dall'11 dicembre, infatti, le auto di Cyberpunk 2077 saranno disponibili gratuitamente in Forza Horizon 4.

L'annuncio è stato fatto ai The Game Awards 2020, un evento fino a questo momento più ricco di annunci rispetto che di premi. Le auto di Cyberpunk 2077 non stravolgeranno Forza Horizon 4, ma aiutano il gioco a mantenere una grande varietà di mezzi e situazioni. Grazie alla quale poter creare folli percorsi nella nuova modalità Super7, anche questa disponibile gratuitamente per l'open world per Xbox One e PC.

Cosa ve ne pare di questa collaborazione? Vorreste vederla svilupparsi in altri modi?