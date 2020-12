Forza Horizon 4: Super7 è la modalità gratuita in arrivo domani su Xbox e PC

Un po' a sorpresa, Playground Games ha annunciato un nuovo DLC gratuito per Forza Horizon 4. Super7, questo il nome della nuova modalità, sarà disponibile domani 8 dicembre 2020 per tutti i possessori del gioco su PC, Xbox One e, ovviamente, anche Xbox Series S e X.

Per chi non lo sapesse il bellissimo open world di macchine si sta avvicinando velocemente alla stagione 30. Per festeggiare lo sviluppatore, che in questo momento dovrebbe essere alle prese con il nuovo Fable, ha deciso di premiare tutti i suoi fan con un nuovo contenuto gratuito.

Super7 consentirà di creare delle sfide personalizzate, in Forza Horizon 7. Non si tratterà solo di scegliere un percorso, ma anche di riempirlo di rampe, curve, salti ma anche dinosauri: l'importante è che abbia un "tema" scelto tra drift, velocità, aria e altri.

Una volta che selezionerete Super7 il gioco andrà a pescare sette sfide casuali all'interno di tutte quelle create dagli utenti e le proporrà ai giocatori una di fila all'altra. Il più veloce alla fine delle sfide otterrà dei premi davvero esclusivi.

Per mostrare la sua nuova creazione Playground Games ha anche pubblicato un breve trailer di Super7. Cosa ne pensate?