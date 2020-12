Cyberpunk 2077: le scene di sesso sono su PornHub 3 giorni prima dell'uscita

Era inevitabile che accadesse, ma difficilmente ci saremmo immaginati che sarebbe successo così presto. Mancano infatti ancora tre giorni all'uscita ufficiale di Cyberpunk 2077 per console, Stadia e PC e le scene di sesso sono già su PornHub o su servizi di streaming similari.

La cosa "divertente" è che l'embargo per del gameplay più serio scadrà solo tra alcune ore, quindi le scappatelle di V saranno per un po' di tempo l'unico contenuto non ufficialmente distribuito da CD Projekt RED che potrete vedere. Per ingannare l'attesa, avete letto la recensione di Cyberpunk 2077?

Il consiglio, però, è quello di non guardare questi filmati, perché se da una parte potreste perdere la vista, dall'altra rischiate di rovinarvi alcuni elementi della trama, come per esempio il perchè e il come V riuscirà ad avere rapporti sessuali con determinati personaggi. O le informazioni che il/la protagonista riuscirà ad scoprire pre/post coito. In altre parole, il rischio spoiler è piuttosto grande.

Fino ad oggi sapevamo solamente che le scene di sesso con i professionisti durano 30 secondi, ma adesso si potrà andare letteralmente più a fondo.

Nel caso in cui siate interessanti, c'è tutto un thread di Reddit che sta raccogliendo tutte le segnalazioni. CD Projekt RED sta lavorando per abbattere i vari filmati, ma la discussione è in continua evoluzione. Chi vincerà?

Come dicevamo, però, occhio agli spoiler. Non dite che non vi avevamo avvisati.