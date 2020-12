I giochi sembreranno film live-action in 10 anni, parole del CEO di Take-Two

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two (nota soprattutto in quanto compagnia madre di Rockstar Games e 2K), ha espresso la propria opinione sugli obbiettivi tecnici e grafici dei videogame durante una presentazione al UBS Global TMT Virtual Conference. In poche parole, a suo dire in dieci anni la grafica dei giochi sarà indistinguibile da un film live-action.

Ecco le sue parole complete, in traduzione: "La tecnologia permetterà ai creativi di realizzare cose che non sono mai stati in grado di produrre precedentemente, inclusa una grafica che assomiglia esattamente a un film live-action. Ciò che abbiamo ora assomiglia molto a dei live-action, ma è ancora animazione. In dieci anni, avrai la possibilità di scegliere se far sembrare tutto completamente realistico, tutto creato all'interno di un computer."

Zelnick, lo scorso anno, ha affermato che la grafica realistica è perfetta per certi tipi di giochi, come quelli prodotti da 2K, ma non è adatta ad altri. Aveva affermato, ai microfoni dell'CNBC, che "ciò non significa che la utilizzeremo per tutti i nostri giochi. Borderlands, per esempio, è un universo animato, sarà sempre un universo animato."

NBA 2K21, come analizzato anche da Digital Foundry, è uno dei primi giochi next-gen di qualità grafica altissima. Zelnick ha anche commentato il fatto che è uno dei primi giochi a costare 80 euro: a suo dire il prezzo "era corretto e i consumatori sono quasi tutti d'accordo".

Infine, Zelnick ha affermato che Take-Two "probabilmente" completerà l'acquisizione di Codemasters nel primo quarto del 2021.