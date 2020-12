Rust Console Edition non ce la fa per il 2020, il COVID blocca gli sviluppatori

La pandemia di COVID-19 ha colpito duramente il mondo dello sviluppo videoludico, con interi team costretti a riorganizzarsi per il lavoro da casa. Ora, Double Eleven annuncia di essere stata l'ennesima vittima: Rust Console Edition, precedentemente previsto per il 2020, è stato rimandato.

"Come compagnia nel 2020, un anno che ha portato alla luce tante sfide per molti di noi, ci sentiamo molto fortunati di poter continuare a fare il lavoro che amiamo. Abbiamo sempre avuto una parte dei dipendenti al lavoro in remoto ma dover tenere un'intera compagnia in casa per assicurare la sicurezza di tutti ha presentato delle sfide. Abbiamo trovato però nuovi modi per lavorare l'uno con l'altro in questa nuova normalità." Queste le parole del team di sviluppo, che rassicura quindi i fan sull'incolumità dei dipendenti di Double Eleven.

Ciò detto, il team non è stato in grado di completare i lavori per tempo e ha deciso di rimandare Rust Console Edition. La versione PC, vi ricordiamo, è disponibile dal 2018, dopo aver speso ben cinque anni in versione Accesso Anticipato su Steam.

La versione console, come detto, sarà rilasciata in formato PS4 e Xbox One, ma ovviamente sarà giocabile tramite retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X.