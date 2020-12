The Game Awards: Josef Fares mostrerà It Takes Two

Geoff Keighley - produttore, ideatore e conduttore dei The Game Awards - ha annunciato tramite Twitter che Josef Fares di Hazelight Studios, già autori di A Way Out e Brothers A Tale of Two Sons, sarà presente durante l'evento come presentatore e mostrerà il gameplay di It Takes Two.

Parliamo ovviamente del nuovo gioco di Fares, di cui conosciamo molto poco. Sappiamo che, al pari delle precedenti opere, si tratterà di un'avventura co-op con elementi platforming e ruoterà attorno a due bambole che hanno preso magicamente vita, create da una bambina che cerca di superare i problemi del matrimonio dei genitori.

Inoltre, Fares è noto per il suo stile sopra le righe (per usare un eufemismo), quindi crediamo che ci delizierà con qualche affermazione un po' "estrema", come il "F**k the Oscars" dell'edizione del 2017.

Geoff Keighley, vi ricordiamo, ha anche confermato la presenza di cinque anteprime mondiali durante il pre-show.