The Game Awards: cinque anteprime mondiali confermate

I The Game Awards 2020 sembrano destinati a lasciare il segno. Non solo l'evento premierà i migliori giochi di questo intenso e denso anno videoludico, ma proporrà anche trailer esclusivi. Ora, Geoff Keighly - conduttore, produttore e ideatore dello show - ci conferma che saranno presenti ben cinque anteprime mondiali durante il pre-show, insieme a una performance musicale.

L'annuncio, come sempre, è arrivato tramite la pagina Twitter di Keighley. L'uomo ha inoltre annunciato che tornerà a presentare il pre-show Sydnee Goodman (host di IGN USA), dopo l'ottima performance dello scorso anno. Goodman cederà poi il posto ai molteplici presentatori e presentatrici già annunciati: Gal Gadot, Brie Larson, Troy Baker e Tom Holland (solo per citarne alcuni).

Non abbiamo idea, per il momento, di quali siano queste cinque anteprime mondiali, ma negli ultimi giorni si è molto vociferato del primo progetto di The Initiative, team degli Xbox Game Studios. Secondo gli insider, il nuovo gioco Xbox ha ambientazione cyberpunk e sarebbe così particolare da far arrabbiare i fan.

Sappiamo già, però, che la notte dei The Game Awards ci mostrerà qualcosa di nuovo su Dragon Age 4 e su Crimson Desert, il nuovo MMORPG di Pearl Abyss (autori di Black Desert).