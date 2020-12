The Initiative: il nuovo gioco Xbox farà arrabbiare i fan per un insider

The Initiative è uno dei molteplici team di sviluppo degli Xbox Game Studios ed è attualmente al lavoro su un nuovo progetto ancora non annunciato. Un insider, però, afferma di avere alcune informazioni a riguardo: pare che si tratti di un videogioco che condivide alcune caratteristiche con Black Mirror e, soprattutto, che farà arrabbiare i fan di Xbox.

Precisamente, parliamo dell'insider Shpeshal Ed che ha condiviso le sue informazioni nel podcast Xbox Era. "Tutti gli episodi di Black Mirror sono legati l'uno all'altro: sono ambientati nello stesso universo. Quando parlo del gioco di The Initative, non sto dicendo che sia esattamente come Black Mirror, ma ha quell'aspetto in stile Black Mirror".

Si potrebbe quindi trattare di un gioco "episodico", o semplicemente diviso in segmenti molte diversi ma comunque ambientati nello stesso universo narrativo. Infine, Shpeshal Ed afferma che "l'internet non reagirà particolarmente bene a questo gioco. Sarà veramente una situazione brutta, talmente brutta che le persone vorranno arrendersi con gli Xbox Game Studios. I fanboy saranno veramente arrabbiati."

Il motivo pare essere il fatto che The Initiative non è al lavoro su un gioco AAA blockbuster simile ai più recenti giochi Sony PlayStation, come God of War o The Last of Us Part II.

Ed afferma però che tutto questo è comunque una "sua opinione". Come sempre, gli insider non sono fonti ufficiali, quindi è importante non affidarsi completamente alle loro parole. Per ora non possiamo fare altro se non prendere atto di quanto da lui detto.

Speriamo di ricevere presto nuove informazioni da Microsoft e dagli Xbox Game Studios: possibile che i The Game Awards 2020 ci diano qualche soddisfazione?