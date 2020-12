Immortals: Fenyx Rising, PS5 vs Xbox Series X|S in un primo video confronto

Immortals Fenyx Rising è protagonista di un primo video confronto fra le varie versioni next gen del gioco, ovvero PS5, Xbox Series X e Series S, nelle varie modalità grafiche messe a disposizione da Ubisoft in questo titolo.

Premettiamo che il confronto è stato effettuato da VG Tech, canale Youtube che non ha ancora una tradizione come Digital Foundry ma che sembra piuttosto accurato nelle sue analisi, pertanto riportiamo le sue conclusioni attuali, considerando che comunque potrebbero non essere perfette.

In base a quanto emerso, le versioni PS5 e Xbox Series X sono davvero molto vicine ma sembra che la console Sony abbia un vantaggio anche in questo caso: replicando insomma la situazione che abbiamo visto anche in altri confronti sui giochi multipiattaforma delle console next gen, anche in questo caso è stato rilevato un lieve margine a favore di PS5.

Nella fattispecie, questo vantaggio si concretizza soprattutto nella modalità Qualità Grafica, che si concentra sulla risoluzione: mentre su PS5 è stata rilevata solo la risoluzione 4K nel gameplay, su Xbox Series X è stata trovata una forma di risoluzione dinamica che scende fino a 3328x1872 rispetto ai 3840x2160 standard, almeno per quanto riguarda alcune scene.

Anche in modalità Performance, ovvero quella che dà la priorità al frame-rate, sono state trovate alcune variazioni: sebbene il gioco risulti in entrambi i casi stabile a 60 fps, su PS5 la risoluzione tocca 2275x1280 come minimo, mentre su Xbox Series X il minimo scende a 1920x1080.

Restiamo in attesa di eventuali riscontri anche da parte di altre fonti su questi aspetti, ma sembra che anche in questo caso PS5 si dimostri in vantaggio rispetto a Xbox Series X, fermo restando che differenze su risoluzioni dinamiche sono veramente difficili da notare a occhio nudo.

Per il resto, vi rimandiamo alla recensione di Immortals Fenyx Rising per conoscere meglio il gioco, mentre ricordiamo che il titolo è su GeForce Now, insieme ad altri giochi.