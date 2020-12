Prison Architect: potrete comprare i prototipi falliti per beneficenza

Introversion, sviluppatore di Prison Architect, ha deciso di dare vita a una nuova serie mensile su YouTuber chiamata "Chris Delay's Fail Masterclass" che mostrerà alcuni dei prototipi di giochi falliti. La parte più interessante è che potremo giocarli, facendo una piccola donazione in beneficenza.

Lo sviluppatore, spiegando questa iniziativa, ha affermato: "Dietro ogni grande gioco ci sono una pletora di idee, passi falsi, vicoli ciechi e ce-l'ho-quasi-fatta. Di norma, questi prototipi embrionali vengono buttati in un archivio e lasciati a marcire digitalmente, maledetti e senza la possibilità di vedere la luce o ricevere l'amorevole carezza del mouse di un giocatore... fino a oggi!".

Ogni episodio mostrerà uno specifico prototipo fallito: Chris Delay e Mark Morris, di Introversion, lo analizzeranno e spiegheranno cosa ha funzionato, cosa no e perché è stato abbandonato.

Ogni prototipo dei creatori di Prison Architect verrà poi aggiunto al "Failure Bundle": per avervi accesso sarà necessario fare una donazione a War Child, ente benefico che aiuta i bambini e i giovani che hanno subito gli effetti dei conflitti armati. Le donazioni devono essere fatte tramite il sito ufficiale di Introversion con una donazione di minimo 5 dollari: il 100% dei ricavi andranno a War Child.

Potete vedere il primo episodio qui sotto, dedicato a Order of Magnitude, descritto come un "epico tentativo di ricreare Factorio nello spazio partendo da una piccola colonia sulla Luna e concludendo in una sfera di Dyson."

Vi ricordiamo inoltre che anche SEGA sta conducendo delle dirette per beneficenza.