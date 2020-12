Android 11: Samsung svela il piano degli aggiornamenti su smartphone Galaxy

Android 11 è in arrivo sugli smartphone Samsung, con la compagnia che ha deciso di svelare il programma previsto per gli aggiornamenti sui vari dispositivi destinati a ricevere il nuovo sistema operativo, a partire dai Galaxy.

Intanto, è partito ufficialmente il rollout di Android 11 su Samsung Galaxy S20, ora esteso anche ad altri paesi dopo il primo lancio inizialmente limitato, ma non si tratta degli unici dispositivi a ricevere il nuovo sistema operativo di Google nel prossimo periodo.

I primi sono comunque i Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra, che stanno già ricevendo l'update in questi giorni all'interno di alcune regioni, mentre la linea successiva a ricevere Android 11 è quella dei Note, con Note 20 e Note 10 come prossimi smartphone dopo i Galaxy S20 a ricevere l'aggiornamento.

Non c'è ancora una tempistica precisa ma si parla delle prossime "settimane", dunque potrebbe trattarsi comunque di update in arrivo entro il mese di dicembre, sebbene sia meglio attendere informazioni più precise da parte della compagnia coreana.

Dopo queste linee, quella successiva dovrebbe essere quella degli smartphone con schermo pieghevole, ovvero i vari Fold e Flip, mentre ancora manca una menzione precisa sui Galaxy S20 FE e Galaxy A, che dovrebbero comunque poter essere aggiornati nel corso dei primi del 2021, in attesa di notizie anche sugli altri modelli.

Tra le maggiori novità presenti in Android 11, in base a quanto riferito anche da Samsung, ci sono diverse variazioni all'interfaccia: la schermata home, quella di blocco e il Quick Panel subiranno tutti delle variazioni importanti per mostrare le informazioni in maniera diversa e più completa.

Presenti inoltre nuovi effetti grafici sulle notifiche, con l'intento di mettere meglio in risalto le informazioni riportate ma il tutto dovrebbe essere particolarmente pulito e ordinato. La nuova interfaccia Samsung One UI 3 avrà inoltre diversi aspetti nuovi, con un'implementazioni particolarmente completa del feedback aptico.