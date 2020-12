SEGA e Stand Up to Cancer insieme per una settimana di dirette per beneficenza

SEGA Europe, a partire dal 3 dicembre 2020 e per la durata di una settimana, sarà impegnata in un'iniziativa che prevede una serie di dirette in streaming in collaborazione con Stand Up To Cancer (SU2C). Parteciperanno anche molteplici studi di SEGA, quali Amplitude Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment e Two Point Studios. Lo scopo di questa iniziativa è di raccogliere fondi per supportare l'incredibile lavoro di SU2C e i suoi programmi di ricerca sul cancro.

Stand Up To Cancer ha lanciato la campagna di raccolta fondi #SU2CStreamTeam nel 2019, invitando i videogiocatori e i content creator a organizzare dirette in streaming e a supportare attraverso la raccolta fondi la ricerca sul cancro, fondamentale per salvare tante vite umane. Ogni centesimo raccolto durante SU2C viene donato direttamente ai programmi di ricerca sul cancro.

"Ora, più che mai, il supporto alla ricerca sul cancro è davvero fondamentale. Solo negli Stati Uniti, continuiamo a perdere una persona al minuto a causa di questo male terribile", ha dichiarato Sung Poblete, PhD, RN, CEO di Stand Up To Cancer. "Siamo immensamente grati a SEGA e al suo fantastico network di content creator che stanno trasformando la propria passione in supporto attivo alla comunità di ricerca".

Ecco il programma delle dirette, con data e ora italiani:



2 dicembre, 16:00-18:00 | Guarda il grande scontro tra le sorelle del crepuscolo e il clan Mulder in Total War: WARHAMMER II con Creative Assembly sul canale Twitch di Totalwar

3 dicembre, 17:00 - 20:00 | Salva Auriga insieme ad Amplitude Studios in Endless Legend sul canale Twitch di Amplitude

7 dicembre, 18:00 - 00:00 | SEGA Europe gioca a Total War: WARHAMMER II, Alien: Isolation & Sonic Mania sul canale Twitch di SEGA

8 dicembre, 18:00 - 22:00 | Relic Entertainment si immerge in uno dei suoi titoli più famosi di sempre sul canale Twitch di Relic