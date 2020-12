Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà più sottile e leggero del Fold 2, dice l'azienda

Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà non solo più sottile, ma anche più leggero rispetto all'attuale modello del dispositivo: lo ha annunciato l'azienda coreana durante l'ultimo Investor Forum.

Seconda versione del terminale pieghevole di casa Samsung, il Galaxy Z Fold 2 non ha introdotto rilevanti novità dal punto di vista delle dimensioni e del peso, ma è chiaro che parliamo di tecnologie ancora giovani, che saranno protagoniste di sostanziali miglioramenti nei prossimi anni.

In uscita nel corso del 2021, Samsung Galaxy Z Fold 3 è ancora avvolto dal mistero, ma sappiamo già che includerà una fotocamera sotto lo schermo e una serie di ulteriori rifiniture e ottimizzazioni.

Naturalmente la riduzione di spessore e peso avrà un impatto significativo rispetto al grande pubblico, che finora non ha degnato i pieghevoli di particolari attenzioni non solo per via del prezzo ma anche dell'ingombro.

Per ulteriori dettagli sul Galaxy Fold 3, tuttavia, bisognerà necessariamente attendere ancora qualche settimana.